شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يطمئن على برنامج تأهيل محمد محمود من الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور خالد محمود طبيب فريق الأهلى اتصالاً هاتفياً بـ"محمد محمود" لاعب الفريق الذى أجرى جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا 29 أكتوبر الماضي.

وىطمأن طبيب الأهلى على محمد محمود الذى تقرر عودته للقاهرة يوم 20 نوفمبر بعد قضاء عدة أيام فى ألمانيا، حيث خاض اللاعب المرحلة الأولى من التأهيل، عقب خروجه من المستشفى، وتستمر هذه المرحلة حتى يوم 20 نوفمبر الجارى، على أن يعود بعدها للقاهرة لخوض المرحلة الثانية من مراحل العلاج والتأهيل.

وكان محمد محمود، تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته فى مران الفريق، قبل أقل من شهر وهى المرة الثانية التى يتعرض فيها اللاعب للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى فى أقل من عام.