شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. لاعبا الزمالك مطلوبان فى السعودية.. المنتخب يطير لجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": مافتكرش اننا لعبنا، مباراة الأمس كانت الأسوأ للمنتخب، كفاية مجاملات، كنا سيئين داخل الملعب وخارجه ويجب تدارك الأخطاء قبل الدخول في المرحلة الحرجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أخبار سوبر كورة.. لاعبا الزمالك مطلوبان فى السعودية.. المنتخب يطير لجزر القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.