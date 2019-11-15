شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير مهاجم يناير بعد العودة إلى ميتشو والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يحسم مسئولو الزمالك خلال الفترة الجارية، ضم مهاجم جديد فى ظل تذبذب مستوى عمر السعيد مهاجم الفريق فى الفترة الأخيرة ما يجعل الفريق فى حاجة إلى خدمات مصطفى محمد رغم العروض المتوقعة له عقب تألقه مع المنتخب الوطنى الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة فى مصر المؤهلة لأولمبياد طوكيو بعدما تصدر اللاعب جدول ترتيب هدافين البطولة برصيد 4 أهداف حيث سجل هدفا في شباك مالي ثم هدفًا غانا وهدفين أمام الكاميرون خلال مباريات الدور الأول بالبطولة ليحتل الفراعنة المركز الأول فى المجموعة ويتأهل المنتخب الأولمبى إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية فى إطار حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والفوز بالبطولة خاصة لإقامتها فى مصر.
وتتجه النية داخل الزمالك لقيد الكونغولي كاسونجو في قائمة الفريق في يناير المقبل في حالة موافقة الصربي ميتشو على عودته بعد فسخ عقد إعارته للوداد المغربى مؤخراً، خاصة فى ظل تجدد إصابة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق فى الركبة ويرغب مسئولو الزمالك فى تسويقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويخضع اللاعب حالياً لتدريبات تأهيلية فى الفترة الحالية دون المشاركة في التدريبات الجماعية بالكرة.
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