شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي فى الانتقالات الشتوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد يوم يزداد الحديث عن وليد آزارو مهاجم الاهلي، فالبعض يتحدث عن إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء خلال انتقالات الشتاء المقبلة، خاصة فى ظل الحديث عن رغبة الإدارة الأهلاوية فى التعاقد مع مهاجم أجنبى أفضل.

فى التقرير التالى نلقى الضوء على بعض التساؤلات الخاصة بمستقبل وليد أزارو مع النادى الأهلى.. وإلى التفاصيل:

س: هل تلقى وليد أزارو عروضاً للرحيل عن الأهلي؟

ج: فى الفترة الأخيرة لم يتلق المهاجم المغربى عروضاً للرحيل عن القلعة الحمراء، والأمر لا يتعدى تلك العروض التى وصلته قبل فترة، وتحديداً مع نهاية الموسم الماضى لأنها لم ترتق للعروض الرسمية.

س: ما موقف الأهلي من هذه العروض؟

ج:مسئولو الأهلي ينتظرون عرضاً رسمياً للبت فيه ومناقشته واتخاذ القرار المناسب للاعب والأهلي.

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س: هل يفكر الأهلي فى التعاقد مع مهاجم أجنبى؟

ج: نعم.. فقد طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، التعاقد مع مهاجم يُجيد اللعب على الأطراف، وهو ما تسعى إدارة الأهلي لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.

س: هل من الممكن أن يكون أزارو "ضحية" المهاجم الأجنبى المُزمع التعاقد معه فى يناير المقبل؟

ج: قد يحدث هذا فعلاً، فمن الممكن أن يرحل أزارو عن الأهلي، خاصة إذا تعاقد النادى مع مهاجم أجنبي، لكن الأهم هو ضرورة أن يكون العرض جاداً ومُغرياً.

س: وماذا عن موقف أزارو؟

ج:المهاجم المغربى أبدى سعادته التامة بالبقاء في الأهلي، مؤكدا أنه لا يفكر فى الرحيل، ولكن إذا وصله عرض رسمى سيتم دراسته جيداً مع الأهلي لاتخاذ القرار المناسب.