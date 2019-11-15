شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أهداف وملخص "سباعية" الزمالك فى لقاء الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، فيديو لأهداف وملخص مباراة الفريق الأبيض مع الأميرية، التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب النادى الأبيض.

وسجل أهداف الزمالك كل من كريم بامبو في الدقيقة 26 ويوسف أوباما في الدقيقة 33 من ركلة جزاء وعمر السعيد في الدقيقة 35 و46 وشيكابالا فى الدقيقة 41 وحسين فيصل السادس فى الدقيقة 51 وأخيرا مصطفى فتحى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثانى، بينما سجل الأميرية هدفه الوحيد فى الدقيقة 37.

ومنح الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، راحة للاعبين من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، بعد خوض الفريق لمباراة الأميرية الودية بالأمس، ويستأنف الفريق الأبيض بقيادة الصربى ميتشو، تدريباته غداً السبت، على ملعب النادى الأبيض، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز ولقاء إنبى المقرر له يوم 25 نوفمبر الجارى.

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ويخوض الزمالك مباراة ودية يوم الاثنين المقبل أمام حرس الحدود كآخر بروفة قبل استئناف الدورى، حيث سيواجه الفريق الأبيض نظيره إنبى ثم سيواجه مازيمبى الكونغولى يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.