شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى: طموحنا التتويج ببطولة أفريقيا والتألق فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عبد الرحمن مجدى جناح المنتخب الأولمبى سعادته بالفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما، حيث شارك فى التشكيل الأساسى وواصل أداءه المميز مع المنتخب.

وأضاف مجدى فى تصريحات صحفية "لم نقدم أى شىء حتى الآن، نتطلع للتتويج بالبطولة الأفريقية والسعى للتواجد والتألق فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو".

وأتم حديثه قائلا "سعداء بإشادة الجماهير وأتمنى العودة مجددا لصفوف المنتخب الأول".

وواصل المنتخب الأولمبى عروضه الممتعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات مستحقة على كبار القارة السمراء.