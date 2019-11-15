حوار.. خالد قمر: تعرضت للظلم في الزمالك.. وسأعتزل في الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

بمرور الوقت وبعد رحيله عن الزمالك، أثبت خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري أنه أحد أفضل مهاجمين الكرة المصرية في الوقت الحالي بعد أن شهدت الفترة الماضية تألقه إلى حدٍ كبير ليعود إلي ذاكرة الجماهير مرة أخري.

وتحدث خالد قمر في حواره لـ"الخليج 365"، عن أسباب رحيله عن الزمالك وما حقيقة رغبته في الاعتزال داخل نادي الاتحاد ومتي يعود لمنتخب مصر ومن سيكون بطل الدوري

*هل يستطيع خالد قمر المنافسة علي لقب هداف الدوري هذا الموسم؟

- موضوع المنافسة "مش في دماغي" والأهداف من عند الله ربنا ،أهم شيء بالنسبة لي ألا نكرر ما كان عليه نادي الاتحاد السكندري في السنوات الماضية وهو المعاناة من الإفلات من الهبوط أو التواجد في وسط جدول المسابقة، نرغب الموسم الحالي في المنافسة على أحد المراكز المتقدمة فلا ينقصنا شيء فهناك لاعبين مميزين وجهاز فني كفء وإدارة نادي برئاسة محمد مصيلحي توفًر لنا كل شيء لتحقيق النجاحات.

*ومن أفضل مهاجم في مصر حاليا؟

- مصطفي محمد لاعب الزمالك والمنتخب الأوليمبي يعتبر رقم "1" حاليًا فهو يسير بخطي جيدة جدًا وثابتة أيضا.

*هل سينافس الاتحاد علي بطولة هذا الموسم؟

-لا نريد التعهد بالدوري أو غيره ،فقط نريد التواجد في المربع الذهبي في الموسم الحالي من أجل المشاركة في إحدى البطولات الإفريقية في الموسم الجديد وهو طموح يراود الجميع داخل النادي من جماهير وإدارة ولاعبين وجهاز فني ،كما أن أمامنا حاليا البطولة العربية نقدم فيها مستوي مميز ونسعي للوصول لأبعد نقطة فيها.

*وهل ستعتزل في نادي الاتحاد ؟

-بالطبع.. سأعتزل في زعيم الثغر وهو قرار اتخذته قبل انطلاق الموسم الحالي، أشعر بحب جماهير الاتحاد لي ومساندتهم الدائمة، في بداية الموسم الحالي تلقيت عروضًا كثيرة وبمبالغ مالية كبيرة لكن كان قرار هو استكمال مشواري مع زعيم الثغر، خاصة وأن عانيت 4 سنوات في الزمالك بسبب عدم الحصول علي فرصة المشاركة في المباريات والخروج للإعارة في كل مرة.

*قلت أنك تعرضت للظلم في الزمالك ؟

-نعم.. كان ظلم واضح جدا لي وقت تواجد نيبوشا علي رأس القيادة الفنية، ففي فترة الإعداد كنت أسجل مثلا 3 أو 4 أهداف في كل مباراة، كنت أكثر لاعب يسجل أهداف خلال فترة الإعداد في المباريات الودية، لم أحصل علي فرصتي نهائيا باستثناء 3 مباريات كأساسي لذلك صممت علي الرحيل من النادي وكان قرارا صحيحا، ثم انتقلت للإنتاج بعدها وكنت هداف الدور الثاني في الدوري بـ11 هدف.. كان قرار البقاء في الزمالك أن ألعب فأنا لا أقبل بدور الموظف أبدًا، وفي الانتاج الحربي تعامل معي الجهاز الفني بقيادة مختار مختار "نفسياً" بشكل رائع لذلك تألقت مع الفريق العسكري.

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*هل لو عاد بك الزمن سنتنقل للزمالك ؟

*أنا الآن لاعبا في الاتحاد وهو لا يقل عن الأهلي والزمالك في أي شيء. أشعر براحة كبيرة وستكون الأمور صعبة أن أتركه مهما كانت الإغراءات، عموما في الزمالك فزت مع الفريق بالدوري والكأس والسوبر وهو كان هدفي الأول وقت توقيعي للقلعة البيضاء وساعدت باسم مرسي كثيرا في تسجيل الأهداف في الموسم الأول لي، بعدها شعرت بأن مشاركتي أساسيا في المباريات شبه منعدمة.

*قولت أن الزمالك أضاع أسهل دوري في الموسم الماضي؟

*نعم ومازالت عند رأيي.. كان موجود به أفضل لاعبين في مصر لكن للأسف الفريق كان يخسر من فرق صغيرة ،ويفوزوا أمام منافسين أقوياء، كان هناك فارق شاسع بين إمكانات الفريق في الموسم الماضي مقارنة بالمواسم التي سبقته، أري أن موسم 2014/2015 لن يعوَض في الزمالك، اللاعبين الان يحتاجون لبطولة، الدوري بالنسبة لجماهير الزمالك شيء مختلف تماما عن أي بطولة أخري فهي تساوي بالنسبة لهم مليون بطولة كأس وسوبر.

*زاملت باسم مرسي. .هل تري انه مقصر في حق نفسه ؟

- سيحدد مصيره بنفسه.. ربما أهمل في حق نفسه أو كانت لديه ظروف شخصية، بالتأكيد هو أدرى بحياته وربما المحيطين به هم السبب.. لكن هو قادر على أن يعود قويا لأنه لاعب صغير في السن وأمامه المستقبل.. أنا مثلا تحديت نفسي أن أعود قويا بعد رحيلي عن الزمالك ومعاناتي مع عدم المشاركة في المباريات.

*أين انت من منتخب مصر ؟

- هي وجهة نظر فنية يجب أن أحترمها، وحسام البدري لا يظلم أحدا.. أشعر بأنه سيكون لي دورا مع المنتخب في الفترة القادمة، أقاتل في المباريات بدعم جمهور نادي الاتحاد من أجل أن أعود للمنتخب، هذا لا يمنع أنني تعرضت لظلم في عهد خافيير أجيري المدرب السابق للمنتخب.. كنت وقتها هداف مصر وكنت أستحق الحصول علي فرصة بشهادة الجميع، لكن لم ايأس ابدا بدليل أنني اعتبر الموسم الماضي هو أفضل مواسمي مع كرة القدم علي الإطلاق.

*من سيفوز بلقب بطل الدوري هذا الموسم ؟

- الوقت مازال مبكرا.. الأمور ستتضح أكثر بعد الجولة الثالثة في الدور الثاني.. الأهلي يسير حتي الآن بخطي قوية وثابتة ومعه مدرب جيد جدًا.. الزمالك أيضا لديه كل الامكانات للمنافسة علي اللقب ونفس الحال لنادي بيراميدز، هناك أيضا الاسماعيلي والاتحاد لديهما رغبة قوية في الانتصارات.

*من المدافع الذي كنت تخشاه ؟

- بالتأكيد هو وائل جمعة.. أما مثلي الأعلى هو عماد متعب كان هدًافا كبيرا بكل المقاييس.