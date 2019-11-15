الإسماعيلي لمصراوي: فترات التوقف الطويلة ليست مفيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، أن فترات التوقف الطويلة ليست مفيدة.

وقال الصغير، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن توقف الدوري في هذه الفترة لم يكن مفيدا للإسماعيلي.

وأضاف: "تم التغلب على هذه الفترة من التوقف من خلال خوض عدد من المباريات الودية والتدريبات الصباحية والمسائية".

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وأكمل: "مواجهة الجزيرة الإماراتي لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال، ونسعى لتكرار الفوز الذي تحقق في مباراة الذهاب".

وأتم سعفان قائلا: "جميع اللاعبين في حالة تركيز تام من أجل تخطي هذا الدور من البطولة العربية".

يذكر أن لقاء الإسماعيلي سيحل ضيفا على الجزيرة بالإمارات يوم 26 نوفمبر الجاري في إياب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد حسم لقاء الذهاب في مصر (2-0).