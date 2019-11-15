إصابة جديدة تضرب صفوف المنتخب قبل مواجهة جزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم القاهرة في طريقها إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وأدى المنتخب تدريبا صباحيا بملعب فندق الإقامة ببرج العرب حيث أدى اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وتطير البعثة في طريقها لجزر القمر على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق 9 ساعات.

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وتعرض المهاجم أحمد جمعة لإصابة في الركبة خلال مران المنتخب الصباحي اليوم بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه غادر على أثرها المعسكر.

ولن يتكمن جمعة من السفر مع الفريق إلى جزر القمر للخضوع إلى الفحوصات الطبية وإجراء آشعة لتحديد إصابته بعد التنسيق بين محمد أبو العلا طبيب المنتخب والجهاز الطبي للنادي المصري.

وبالتالي ينضم جمعة إلى قائمة الغائبين عن مواجهة جزر القمر، بعد إصابة كل من محمد صلاح وحمدي فتحي.

يُذكر أن منتخب مصر بدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالتعادل على أرضها مع كينيا بنتيجة (1-1) في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.