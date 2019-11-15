يدرس حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد اثنين من اللاعبين الأساسيين في لقاء جزر القمر، المقرر له الإثنين المقبل في الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا.
علمت "الوفد"، أن البدري يدرس إراحة الثنائي محمود
تقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر، بالجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا، في تمام الثالثة عصر الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة.
جدير بالذكر أن منتخب جزر القمر حقق فوزًا مهمًا على توجو خارج الديار، ليتصدر مجموعة المنتخب الوطني، برصيد 3 نقاط، خلفه منتخب مصر برصيد نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري يدرس استبعاد هذا الثنائي من لقاء منتخب مصر وجزر القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.