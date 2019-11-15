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حسام البدري يدرس استبعاد هذا الثنائي من لقاء منتخب مصر وجزر القمر

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 يدرس حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد اثنين من اللاعبين الأساسيين في لقاء جزر القمر، المقرر له الإثنين المقبل في الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا.
 علمت "الوفد"، أن البدري يدرس إراحة الثنائي محمود

علاء وعبدالله جمعة، من المشاركة أمام جزر القمر، بعدما شاركا بصفة أساسية أمام كينيا، أمس بالجولة الأولى للتصفيات، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

 تقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر، بالجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا، في تمام الثالثة عصر الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

 جدير بالذكر أن منتخب جزر القمر حقق فوزًا مهمًا على توجو خارج الديار، ليتصدر مجموعة المنتخب الوطني، برصيد 3 نقاط، خلفه منتخب مصر برصيد نقطة.

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