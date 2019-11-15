تقدم فريق بتروجت على الفيوم بهدف نظيف بملعب الأسيوطى في الدور التمهيدى الثاني لكأس مصر. سجل الهدف ايزيكال في الدقيقة 35 . وضم التشكيل كل من: محمد ابو النجا وامامه بالدفاع احمد السباعي وحسام حسن واحمد ربيع وسامح ابراهيم وفي الوسط محمود عماد واسلام كانو واحمد عفيفي ومحمود القط وانريكال وفي الهجوم احمد كمال. حسن واحمد ربيع وسامح ابراهيم وفي الوسط محمود عماد واسلام كانو واحمد عفيفي ومحمود القط وانريكال وفي الهجوم احمد كمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت يتقدم على الفيوم في الشوط الاول بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.