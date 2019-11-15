بتروجت يتقدم على الفيوم في الشوط الاول بكأس مصر

تقدم فريق بتروجت على الفيوم بهدف نظيف بملعب الأسيوطى في الدور التمهيدى الثاني لكأس مصر.
سجل الهدف ايزيكال في الدقيقة 35 .
وضم التشكيل كل من: محمد ابو النجا وامامه بالدفاع احمد السباعي وحسامحسن واحمد ربيع وسامح ابراهيم وفي الوسط محمود عماد واسلام كانو واحمد عفيفي ومحمود القط وانريكال وفي الهجوم احمد كمال.
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