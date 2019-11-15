شاهد..نجم الإسماعيلي السابق يوجه رسالة لجمهور الأهلي

حرص أحمد سمير فرج نجم الإسماعيلي السابق علي توجيه رسالة لجمهور الأهلي بعد انتقاد عدلي القيعي وإبراهيم المنسي له في قناة الأهلي بالأمس.

وكان سمير فرج تحدث في برنامج مع الإعلامي كريم خطاب وروي تفاصيل رغبة الأهلي في التعاقد معه هو عبدالله السعيد قبل احداث مجزرة بورسعيد.

ونشر فرج عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قلائلا:" بوست لجماهير الاهلي عشان كم الشتايم اللي بتجيني

اول حاجه النادي الاهلي اكبر فريق في مصر وافريقيا وده مش كلامي ده ارقامه وبطولاته اللي بتقول كده بس هو حرام نقول اي حاجه سلبيه علي النادي الاهلي كابتن

عدلي القيعي والمنيسي بيكدبوني وبيقولو عبدالله السعيد ساعتها كان في الاهلي ساعت المجزره وهو انا قولت القاعده قبل المجزره دانا قولت كان فاضلنا سنه كامله في عقدنا".وأضاف قائلاً :"وبعدين قال كان في وفره في مركز الباك لفت ومش محتاجين حد رغم ذلك راحو دفعوا الشرط الجزائي لشديد قناوي وراح الاهلي وبيقول اني كنت رايح فرنسا وكاتب بند ارجع ع الاهلي ده اصلا قبل الموقف ده ب ٨ سنين".وواصل قائلاً :" بمناسبه اني عايز اركب تريند ده مش اول مره الموضوع ده يتقال كريم حسن شحاته قالو قبل كده بس من غير ميقول اسم كابتن حازم الهواري وعشان اريحكوا طب مكابتن حازم عايش ممكن تسألوه وبرضه قولت قبل كده ان النادي الاهلي السنادي قوي عشان كده عايز يلعب مباراه الزمالك في معادها متتغيرش طب السنه اللي فاتت الاهلي كان سيء الدور الاول ومرضيش يلعب ضد بيراميدز وكذا فريق ولعب قصاد فرق من الدور التاني رغم ان الدور الاولاني في ماتشات كتير ده كل الحوار والله العظيم كل حاجه قولتها في الحلقه حصل بس في ناس بتشوف ان الغلط عندها مستحيل ودي اخر مره هتكلم في الحوار ده".وأختتم قائلاً :"معلومه انا اصلا ابن الاهلي وبحبه جدا بس بشجع الاسماعيلي والله الموضوع ملوش علاقه بالميول".