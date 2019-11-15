الأهلي ينتظم في تدريبات الاهلي 2000 بعد تعافيه من الاصابة

تعافي أحمد الشامي لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠، من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
وكان أحمد الشامي قد أصيب بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية تسبب في ابتعاده عن الملعب لمدة أسبوعين، وخضع لبرنامج علاجيللتعافي والعودة للمشاركة في التدريبات تمهيداً للدفع به في المباريات المقبلة.
يذكر أن فريق الشباب بالأهلي يستعد لمواجهة فريق مصر المقاصة بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.
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