تعرف علي موعد مباراة البرازيل والأرجنتين الودية .. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب ستاد جامعة الملك سعود في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لمشاهدة المباراة الودية بين البرازيل والأرجنتين الودية.

تشهد المباراة عودة ليونيل ميسي للعب ضمن صفوف

منتخب الأرجنتين بعد ثلاثة أشهر من الإيقاف التي قد تعرض له من الاتحاد أمريكا الجنوبي بعدما وجه انتقادات حادة للاتحاد بجماملة المنتخب البرازيلي الذي كانت تستضيف بلاده بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

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تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، بالإضافة إلى الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل و الأرجنتين الودية..

تُنقل عبر قناة "KSA Sports 1 HD" المفتوحة بتعليق فهد العتيبي.