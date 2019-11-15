أهلي ٢٠٠٩ يواجه المعادي واليخت في مهرجان سوبر البراعم غداً

يواجه فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ فريق المعادي واليخت غداً السبت، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة السادسة لمهرجان سوبر البراعم. السادسة لمهرجان سوبر البراعم. يذكر أن مباريات البراعم تقام بدون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد (٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ - ٢٠١٠)، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٦ التي يتوج الفريق الأكثر حصداً للنقاط باللقب. ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ - ٢٠١٠)، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٦ التي يتوج الفريق الأكثر حصداً للنقاط باللقب. ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٩ بالأهلي جمال السيد مديراً فنياً ومحمد عبد العزيز مدرباً وهاني داوود مدرباً مساعداً.

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