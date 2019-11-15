يد الاهلي 2002 يواجه الفيوم في دوري الناشئين .. اليوم

يستضيف فريق كرة اليد للناشئين مواليد2002 بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة فريق الفيوم، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري.
وتقام المباراة في الرابعة عصرا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز بها، بعد الفوز الكبير الذي حققه أمسعلى جزيرة الورد بنتيجة 50-21.
ويعقد خالد عبدالفتاح مدرب الأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المباراة؛ لتحفيزهم، وشرح العديد من الجوانب الخططية؛ من أجل تحقيق الفوز والظهور بشكل مميز.
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