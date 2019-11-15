زمالك 2005 يهزم النجوم برباعية في دوري منطقة الجيزة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ على نظيره النجوم برباعيه نظيفة، وذلك في الجولة التاسعة، في المبارة التي جمعت

الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك احمد ابراهيم 'شيكا'

(هدفين)، وكريم حامد هدفين.ويقود الفريق مدحت مكي مديرا فنيا ويعاونه كل من أسامة فاروق مدربا، ومحمد فوزي مدربا، والمشرف الفني أسامة خليل، وهيثم غازي إداري الفريق .