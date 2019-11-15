اليوم.. الاهلي يستضيف الشمس في مباراة قوية بدوري الطائرة

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي لقاء مهما اليوم الجمعة، عندما يواجه فريق الشمس، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقد استعد لها الاهلي بشكل جيد من خلال مرانأمس الخميس تحت قيادة محمد مصيلحي المدير الفني.
ويسعى الجهاز الفني واللاعبون للاستمرار في تقديم العروض القوية والأرقام القياسية بعد تحقيق الفوز في كل المباريات السابقة التي خاضها فريق الاهلي منذ انطلاق الموسم الجاري.
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