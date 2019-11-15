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تعرف على توقيت لقاء منتخب مصر وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا

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تقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر، بالجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا، في تمام الثالثة عصر الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة.
وكان المنتخب تعادل في الجولة الاولى مع كينيا

بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما امس الخميس، بستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الاولى لتصفيات أمم أفريقيا.
تسافر بعثة المنتخب اليوم الى جزر القمر في رحلة تستغرق نحو 10 ساعات بطائرة خاصة.
وحقق منتخب جزر القمر فوزًا هامًا على توجو خارج الديار، ليتصدر مجموعة المنتخب الوطني، برصيد 3 نقاط، خلفه منتخب مصر برصيد نقطة.
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