نتيجة مباراة تونس وليبيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

يستضيف منتخب تونس نظيره منتخب ليبيا فى مباراة حاسمة على الملعب الأولمبي برادس ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.

ويقام اللقاء مساء اليوم الجمعة 15-11-2019, فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

ويقع المنتخبين ضمن المجموعه العاشرة التى تضم أيضا كل من غينيا الإستوائية وتنزانيا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا العام بعد القادم.

وقد تواجه المنتخبين فى 10 لقاءات رسمية, فاز المنتخب التونسي فى 7 لقاءات, وفاز المنتخب الليبي فى لقائين, وتعادلا فى واحدة, وكانت المواجهة الأخيرة انتهت بفوز تونس على ملعب “عمر حمادي” فى ليبيا بنتيجة 1/0 فى تصفيات كأس العالم 2018.

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وتحمل مباراة تونس وليبيا النكهة المصرية فى ظل تواجد العديد من اللاعبين المحترفين فى الدوري المصرى بصفوف المنتخبين، حيث يتواجد ثنائى الزمالك حمدى النقاز وفرجانى ساسى وعلى معلول جناح النادي الأهلي مع منتخب تونس، فيما يضم المنتخب الليبى مفتاح طقطق لاعب فريق وسط المصرى البورسعيدى، وأحمد شلبى لاعب الاتحاد السكندرى.

وكان منتخب تونس قد حصد المركز الرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التى أقيمت في مصر العام الجاري، بعد الخسارة في نصف النهائي أمام منتخب السنغال ثم خسارة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام منتخب نيجيريا، بينما منتخب ليبيا لم يشارك في بطولة كأس الأمم الأخيرة.

ويتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبا حاصلا على المركز الثانى فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.