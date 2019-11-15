نتيجة مباراة المغرب وموريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2021

يلتقي اليوم منتخب المغرب مع موريتانيا فى الجولة الأولي ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات, وذلك بالتصفيات المؤهلة لبطولةكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون, والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة 15-11-2019, على ملعب “المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله” بالعاصمة المغربية الرباط, فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتضم المجموعة الخامسة بجانب منتخب المغرب وموريتانيا كلاً من منتخب أفريقيا الوسطى ومنتخب بوروندي.

وتعد هذه المباراة الرسمية الاولى لمنتخب المغرب تحت قيادة المدرب وحيد خاليلوزيتش الذي تولى تدريب “أسود الأطلس” في أغسطس الماضي خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.

وقد تواجه المنتخب المغربي نظيره الموريتاني فى 8 مباريات, فاز أسود الأطلس فى 7 مواجهات, بينما تعادلا فى مواجهة واحدة, وكانت أكبر نتيجة بين المنتخبين فى تصفيات كأس العالم 2008 وفازت المغرب 4/1 فى موريتانيا.

ويتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبا حاصلا على المركز الثانى فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.