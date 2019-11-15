اونلاين | رابط يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين تغطية حية ومباشر "KSA" لايف HD

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تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب ستاد جامعة الملك سعود في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لمتابعة المباراة الودية المرتقبة التي ستجمع بين البرازيل والأرجنتين.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُنقل عبر قناة "KSA Sports 1 HD" المفتوحة بتعليق فهد العتيبي.

ويتواجه المنتخبان الأقوى في أمريكا الجنوبية الجمعة بالسعودية في النسخة الجديدة من السوبر كلاسيكو الأمريكي، والتي تشهد عودة ليونيل ميسي إلى منتخب الأرجنتين بعد ثلاثة أشهر من الإيقاف.

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هذه الزيارة هي الثانية لميسي للعاصمة السعودية خلال خمسة أعوام، كما أنه سيعود مجددا في الثامن من يناير المقبل حيث يشارك فريقه برشلونة في كأس السوبر الإسباني في جدة.

في المقابل، يغيب نيمار عن راقصي السامبا حيث لا يزال يتعافى من إصابته العضلية التي تعرض لها مع منتخب بلاده مؤخرا، بينما يدخل بدلا منه رودريجو جويس الشاب البالغ من العمر 18 عاما والذي تألق مع ريال مدريد.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، ونجح المنتخب البرازيلي في التفوق على نظيره الأرجنتيني بثنائية نظيفة، قبل التتويج بلقب البطولة في النهائي أمام بيرو.