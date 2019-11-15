رياضة | عقبة وحيده تقف أمام انضمام إبراهيموفيتش إلى ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة وحيده تقف أمام انضمام إبراهيموفيتش إلى ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت عقبة جديدة تقف أمام انضمام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس الأمريكي السابق إلى نادي ميلان الإيطالي.

زلاتان يعلن رحيله عن لوس أنجلوس

وأعلن إبراهيموفيتش يوم الأربعاء الماضي رسميا رحيله عن صفوف نادي لوس أنجلوس جالاكسي بشكل نهائي ليستعد لخوض تجربة جديدة.

ميلان يظهر رغبة في ضم إبراهيموفيتش

وكان قد أظهر نادي ميلان رغبة كبيرة منذ فترة في ضم إبراهيموفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

عقبة وحيده تقف أمام ميلان لضم إبراهيموفيتش

وكشفت صحفية "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن هناك عقبة وحيده تقف أمام انضمام زلاتان إبراهيموفيتش إلى نادي ميلان وهم رفض إيفان جازيدس المدير التنفيذي للنادي التعاقد مع اللاعب.

Advertisements

وأكدت الصحيفة أن إيفان جازيدس يرفض التعاقد مع زلاتان بسبب تقدمه في العمر خيث يرى أنه لهذا السبب لن يكون مفيد للنادي.

الأندية التي ترغب في ضم إبراهيموفيتش

ويوجد الكثير من الأندية التي ترغب في ضم إبراهيموفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي ليفربول ونادي نابولي ونادي فالنسيا ونادي مانشستر يونايتد وغيرهم من الأندية.

مشاركات إبراهيموفيتش مع نادي لوس أنجلوس

وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في 31 مباراة خلال هذا الموسم مع نادي لوس أنجلوس جالاكاسي خلال بطولة الدوري الأمريكي وسجل خلالهم 31 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.

ترتيب ميلان في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي ميلان في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.