رياضة | موهبة برازيلية على رادار برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موهبة برازيلية على رادار برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتدعيم صفوف الفريق بعدة صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويعاني الفريق الكتالوني من عدة أزمات فنية تضرب صفوف الفريق، وتوج ذلك سوء مستوى الفريق على صعيد بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

برشلونة يراقب موهبة فلامينجو البرازيلي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يراقب نجم نادي فلامينجو البرازيلي الصاعد "رينير" تمهيداً لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الكتالوني سيتقدم بعرض قيمته 20 مليون يورو لضم رينير.

ويلعب رينير في مركز لاعب الوسط المهاجم، حيث يبلغ من العمر 17 عاماً فقط.

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وبرز رينير بشدة رفقة ناديه البرازيلي في بطولة كوبا ليبرتادوريس الماضية، حيث سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثاً في 11 ظهور له في البطولة.

وأضافت التقارير أن رينير يلقى إهتماماً من أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي، بالإضافة لنادي إيفرتون الإنجليزي عن طريق لاعبه البرازيلي ريتشارلسون.

تخفيض الشرط الجزائي

وأعلن نادي فلامينجو في وقت سابق تخفيض الشرط الحزائي في عقد اليافع البرازيلي من مبلغ 70 مليون يورو لمبلغ 35 مليون يورو، وذلك من أجل السماح له ببدء مسيرته الإحترافية في أوروبا.

ترتيب برشلونة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا

ويتصدر نادي برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 13 جولة برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، كنا يتصدر مجموعته السادسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط من أربع جولات بفارق نقطة عن إنتر ميلان الإيطالي.