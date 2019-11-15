رياضة | بفرمان من جروس.. أهلي جدة يتحرك لضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرمان من جروس.. أهلي جدة يتحرك لضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو نادي أهلي جدة السعودي، مفاوضاتهم في الساعات الماضية مع الزمالك، للحصول على خدمات مدافعه محمود علاء لاعب المنتخب الوطني، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "البلاد" السعودية، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الحالي لفريق أهلي جدة، هو من طالب الإدارة بضرورة التعاقد مع علاء؛ ليكون بديلا للبوسني زوكانوفيتش، الذي لم يثبت جدارته بالتواجد بين صفوف الفريق.

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وجاء طلب جروس، بسبب درايته التامة بمستوى محمود علاء وقدرته الدفاعية والهجومية، حيث قاد الزمالك في الموسم الماضي، وتألق معه مدافع القلعة البيضاء، وكان هداف الفريق في المسابقة المحلية.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن المدير التنفيذي للفريق أحمد بامعوضة، تواجد في القاهرة خلال الأيام الماضية للالتقاء باللاعب وإدارة ناديه، لحسم الصفقة، خلال الأيام المقبلة.

وكان محمود علاء قد شارك أساسيا مع منتخب مصر بالأمس ضد كينيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات إفريقيا، وانتهى اللقاء بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما.