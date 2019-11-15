رياضة | نص جلسة البدري مع لاعبي المنتخب الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نص جلسة البدري مع لاعبي المنتخب الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على الاجتماع مع لاعبيه عقب مباراة كينيا بالأمس والتعادل بهدف لمثله في الجولة الأولى لتصفيات أمم افريقيا 2021.



وقدم الفراعنة أداء مخيب للآمال في مباراة كينيا والتعادل بهدف لمثله وسط تراجع المستوى بشكل كبير.



وأكد البدري للاعبي الفراعنة على عدم رضاه بشكل نهائي على مستوى لاعبي المنتخب الوطني وضرورة التركيز في لقاء جزر القمر، مشددًا على أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتأخر عنهم نهائيًا في كل الطلبات.



وشدد على أنه لن يقبل بإستمرار الأداء بهذا الشكل في مواجهة جزر القمر المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من التصفيات، وطالبهم بضرورة تحقيق الانتصار وأنهم سيخوضوا المواجهة بهدف واحد فقط وهو الفوز وتعويض ما حدث في مواجهة كينيا والتأكيد للجميع على جدارتهم بالتواجد بين صفوف المنتخب الأول.

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وواصل المدرب في حديثه مع اللاعبين "المنتخب أكبر منكم جميعًا وأي لاعب لا يريد تمثل مصر فعليه الاعتذار في هدوء وسيكون هناك حساب عسير لكل المقصرين ولن أقبل بتكرار ما حدث في مواجهة الإثنين المقبل".



وأكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر انه طالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز من اجل مصالحة الجماهير الغاضبة عقب الخروج من دور ال١٦ لكاس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ وكان يعلم بغياب الجماهير عن مباراة كينيا اليوم.