رياضة | مفاجأة.. صراع أرجنتيني على ضم نجم هجوم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صراع أرجنتيني على ضم نجم هجوم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية أن هناك صراع أرجنتيني قوي لضم واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حالة رحيله عن عملاق الدوري الإسباني.

بوكا جونيور يستهدف ضم لويس سواريز

وأكدت شبكة "TNT" أن نادي بوكا جونيور الأرجنتيني يستهدف ضم الأوروجواني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة في نهاية الموسم الماضي ولكن الأمر يتوقف على الفائز بإنتخابات رئاسة النادي الأرجنتيني.

نادي أرجنتيني أخر يستهدف ضم سواريز

كما ذكر راديو "CNN" أن نادي سان لروينزو دي ألماجرو الأرجنتيني يستهدف ضم لويس سواريز خلال فترة انتقالات الصيف القادمة وسيدخل منافسة ضم اللاعب بقوة.

رحيل سواريز عن برشلونة

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وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى أن سواريز سيرخل عن صفوف نادي برشلونة في نهاية الموسم الحالي ولكنه لم يحدد وجهته القادمة بعد.

مشاركات سواريز مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك لويس سواريز في 14 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف ولم يصنع أي هدف.

ترتيب بوكا جونيور وسان لورينزو في الدوري الأرجنتيني

ويحتل نادي بوكا جونيور صدارة جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي سان لورينزو في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق في الدوري.