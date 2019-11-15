رياضة | الزمالك يؤجل جراحة خالد بوطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يؤجل جراحة خالد بوطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك مصير المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية في ألمانيا خلال الفترة الماضية.



وجاء قرار إدارة الزمالك بعدم خضوع اللاعب لأي فحوصات طبية حاليًا بسبب ضرورة مشاركته في المباريات بشكل طبيعي مع الفريق حتى يتمكنوا من تسويقه في يناير المقبل.



وتتجه النية لدى إدارة الزمالك ببيع بوطيب في يناير المقبل وقيد الكونغولي كابونجو كاسونجو بدلًا منه في صفوف الفريق.



ويخضع بوطيب خلال الوقت الحالي لتدريبات تأهيلية دون المشاركة في التدريبات الجماعية بالكرة.



وكان مسؤولو الزمالك اتخذوا قرارا بتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض في شهر يناير المقبل، في ظل الرحيل المحتمل لبوطيب إلى جانب معاناة الفريق من نقص عددي في مركز الهجوم، حيث أنه يمتلك حاليًا في هذا المركز مصطفى محمد وعمر السعيد وبوطيب الذي لا يشارك بصفة مستمرة بسبب إصاباته المتكررة.

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وينتظر مسئولو الزمالك الحصول على الضوء الأخضر من الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، من أجل قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في شهر يناير المقبل.



وكان كاسونجو خرج من الزمالك للإعارة خلال شهر يناير الماضي وانضم إلى صفوف نادي الوحدة السعودي، قبل أن تنتهي إعارته ويقرر مسئولو النادي الأبيض إعارته من جديد إلى صفوف نادي الوداد المغربي، ولكن تراجع الأخير عن إتمام عقد اللاعب ولم يتمكن وقتها كاسونجو من إيجاد عرض جديد لضيق الوقت، ليضطر إلى الانتظار لحين قدوم شهر يناير المقبل، ليعود من جديد للمشاركة سواء مع الزمالك أو أي نادي جديد.