رياضة | الزمالك يوجه رسالة إلى مصطفى محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يوجه رسالة إلى مصطفى محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مسئولو نادي الزمالك على التواصل مع مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي في الساعات الماضية تليفونيًا لرفع معنوياته بعد تألقه في بطولة افريقيا تحت 23 سنة.



ويحتل مصطفى محمد حاليًا صدارة الهدافين بين صفوف المنتخب الأوليمبي وقدم مستويات مميزة خلال مشوار البطولة.



وأكد مسئولو الزمالك للاعب على ثقتهم الكاملة في قدراته وإمكانياته وأنهم يتوقعوا له مستقبل واعد مع الفريق خلال الفترة المقبلة واستمرار التألق.



واستقر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على الاعتماد عليه بشكل أساسي بعد إستئناف مباريات الدوري من جديد ومنحه الثقة بشكل أكبر وتواجده لأطول فترة داخل المستطيل الأخضر بعدما كان يتم الاعتماد عليه أساسيًا في لقاءات وبديل خلال مواجهات أخرى. واستقر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على الاعتماد عليه بشكل أساسي بعد إستئناف مباريات الدوري من جديد ومنحه الثقة بشكل أكبر وتواجده لأطول فترة داخل المستطيل الأخضر بعدما كان يتم الاعتماد عليه أساسيًا في لقاءات وبديل خلال مواجهات أخرى. وقال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي، أنه يركز الان مع المنتخب ولا يفكر في اي عروض حاليا سواء الاحتراف او البقاء بالزمالك.



وتوج مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام الكاميرون للمرة الثانية بعد مباراة مالي. وتوج مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام الكاميرون للمرة الثانية بعد مباراة مالي. وقال مصطفى محمد، لا التفت للالقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020. Advertisements



وتابع مصطفى ان المنتخب جاهز لمواجهة اي منتخب، وهدفنا التاهل للأولمبياد والفوز بالبطولة.



وشدد على ان الفريق لا يلتفت إلي الدفاع او الهجوم او من يسجل الأهداف، الفريق يعمل كمجموعة واحدة.



وأشار إلى أنه لا يلتفت لما يتردد بأنه مهاجم مصر الاول او غيره، كل تركيزه مع المنتخب والتأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة. وأشار إلى أنه لا يلتفت لما يتردد بأنه مهاجم مصر الاول او غيره، كل تركيزه مع المنتخب والتأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة. خضع مصطفى محمد نجم المنتخب الاولمبي لكشف المنشطات عقب فوز الفراعنة الصغار على الكاميرون بنتيجة ٢١ بالأمس في كاس امم افريقيا تحت ٢٣ سنة.



وتوج مصطقى بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفى فوز الفراعنة في مباراة اليوم، ليرفع رصيده الى ٤ اهداف في البطولة ويتصدر ترتيب الهدافين.