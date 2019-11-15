رياضة | باريس سان جيرمان يستهدف خطف نجم جديد من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يستهدف خطف نجم جديد من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع نجم جديد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

وذكر الموقع أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يضع أومتيتي على رأس أولويات النادي لضمه في الشتاء القادم لتدعيم مركز الدفاع.

موقف أومتيتي من الرحيل عن برشلونة

وأشار الموقع إلى أن أومتيتي لديه عقد مع نادي برشلونة حتى عام 2023 وكان قد أكد منذ فترة أنه لا يريد الرحيل عن النادي قبل نهاية عقده.

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موقف برشلونة من رحيل أومتيتي

كما كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية منذ فترة إلى أن نادي برشلونة لا يمانع في رحيل أومتيتي في يناير القادم في حالة وصول عرض مناسب له بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها مع الفريق.

مشاركات أومتيتي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك الفرنسي صامويل أومتيتي في 3 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ويتواجد نادي باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.