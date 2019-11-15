رياضة | رسمياً .. مباراة فياريال وأتليتيكو مدريد لن تلعب في أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. مباراة فياريال وأتليتيكو مدريد لن تلعب في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الرياضية في إسبانيا رسمياً رفض طلب رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" بلعب مباراة فياريال وأتليتيكو مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الرابطة قد تقدمت بطلب نقل مباراة فياريال وأتليتيكو مدريد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي كانت مقررة يوم 6 ديسمبر المقبل بملعب "لا سيراميكا" لولاية ميامي الأمريكية، وذلك بسبب بعض الإضطرابات.

حيثيات قرار المحكمة

وبررت المحكمة قرارها بالرفض بسبب رفض الإتحاد الإسباني والإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إقامة أي مباراة من الليجا خارج إسبانيا.

بيان رابطة الدوري الإسباني

من جهتها علقت "لا ليجا" على قرار المحكمة في بيان مقتضب: "نكن كامل الإحترام والتقدير لقرار المحكمة الرياضية".

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دعم الإتحاد الإسباني

ودعمت بذلك المحكمة طلب رئيس الإتحاد الإسباني "لويس روبيليس" الذي يرفض رفضاً قاطعاً إقامة أي مباراة في الليجا خارج البلاد، رغم موافقة الناديين

برشلونة وجيرونا

وحدثت حالة مشابهة في العام الماضي، حين طلب ناديي برشلونة وجيرونا خوض لقائهما العام الماضي في الولايات المتحدة بسبب إضطرابات سياسية في كتالونيا، وهو ما قوبل بالرفض.

ترتيب أتليتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

يحتل أتليتيكو مدريد المركز الثالث في لائحة الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف ريال مدريد وبرشلونة، بينما يحتل فياريال المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.