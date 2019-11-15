رياضة | عاجل.. إصابة قوية لنجم منتخب مصر قبل موقعة جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة قوية لنجم منتخب مصر قبل موقعة جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر، صدمة جديدة، بعدما تعرض أحمد جمعة مهاجم الفراعنة للإصابة في المران الصباحي اليوم الجمعة.

وقرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب من السفر لجزر القمر، لمواجهة منتخبها يوم الاثنين المقبل، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكان أحمد جمعة، قد حل بديلا لعمرو السولية في مباراة الأمس ضد كينيا ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

Advertisements

وتعادل منتخب مصر في بداية مشواره في تصفيات الكان أمام منتخب كينيا بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذى أقيم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية، ويخوض ثاني مواجهة في التصفيات الأفريقية الأثنين المقبل ضد جزر القمر.

وسيقوم اللاعب بالخضوع للفحوصات الطبية وإجراء أشعة لتحديد إصابته بعد التنسيق بين الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب والجهاز الطبي للنادي المصري.

ويعانى منتخب مصر الأول من الإصابات خلال الفترة الماضيه، بعدما غاب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن مباراتى كينيا وجزر القمر للإصابة في كاحل القدم، وأيضا غياب حمدى فتحى لاعب الوسط بسبب قطع في غضروف الركبه وأيضا إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق بالركبه، بجانب إستبعاد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر للاعبي بيراميدز بسبب تأخرهم في الإنضمام لمعسكر المنتخب.