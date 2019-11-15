بعد نشرها صورا جريئة.. والدة اللاعب نيكولو زانيولو تتعرض لإهانات الجماهير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت فرانشيسكا كوستا، والدة نيكولو زانيولو، لاعب فريق روما الإيطالي، البالغ من العمر 20 عاما، إلى إهانات بالغة من الجماهير وذلك خلال مباراة فريق بارما وضيفه روما، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشيو”، إلى أنها ردت عليهم بطريقتها الخاصة.

الجماهير كانت قد رددت خلال مباراة بارما وروما عبارة بذيئة بحق والدة اللاعب حيث قالوا: “والدة زانيولو عاهرة”.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “The Sun” الإنجليزية، فإن فرانشيسكا كوستا البالغة من العمر 41 عاما، ردت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالقول: “شكرا لكم أحبتي، لا يمكن الرد على هذه الصيحات إلا بالضحك”.

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يشار إلى أن المباراة بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز بارما بهدفين نظيفين.. وسجل زانيولو، نجم روما الواعد، مع ناديه 3 أهداف في “الكالتشيو” هذا الموسم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث الصحافة عن والدة زانيولو، حيث سبق لصحيفة “Corriere dello Sport” الإيطالية في فبراير الماضي أن تحدثت عن امتعاض زانيولو من نشر والدته صورا مثيرة لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.