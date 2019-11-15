رسالة وداع من زلاتان إبراهيموفيتش لا تخلو من الغرور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، رحيله عن فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بعد أقل من عامين في صفوفه، دون أن يشير إلى وجهته المقبلة أو إمكانية اعتزاله اللعب.

زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عاما، كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “حضرت، رأيت، ربحت وخسرت، شكرًا لوس أنجلوس جالاكسي، شعرت أنني على قيد الحياة مرة أخرى هنا”.

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إبراهيموفيتش أضاف: إلى جماهير جالاكسي، أردتم زلاتان، فأحضرت لكم زلاتان.. القصة مستمرة، والآن عودوا لمشاهدة البيسبول.

صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أن اللاعب ينوي خوض تحد جديد لم يكشف عنه بوضوح حتى الآن، علما بأن مسيرته تضم أندية كبرى مثل يوفنتوس وإنتر ميلانو وميلان في إيطاليا وبرشلونة في إسبانيا وأياكس في هولندا وباريس سان جرمان في فرنسا.

كانت شائعات قد ربطت بين إبراهيموفيتش وبين العودة إلى ناديه السابق ميلان الذي يعاني خلال السنوات الأخيرة، إلا أن النادي نفى تلك الشائعات، فيما لم يتطرق إبرا إلى الأمر.