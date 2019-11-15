شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لمحمد رمضان في الرياض 21 نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد رمضان عن إحيائه حفل كبير في السعودية خلال الأيام القادمة.
وأعلن «رمضان» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، عن إحيائه لحفل غنائي كبير، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر إقامته 21 نوفمبر المقبل.
وعلق «رمضان» على منشوره، قائلاً «ان شاء الله أقوى حفلة في الرياض الخميس القادم ٢١نوڤمبر».
يذكر أن محمد رمضان يقوم خلال هذه الفترة بتصوير مسلسله الجديد «البرنس»، والذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم 2020.
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