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شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبدالمنعم يحتفل بميلاد زوجته على طريقته الخاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة صورته مع زوجته احتفالا بعيد ميلادها قائلا : "وقد بنيت لكِ بين اضلعي منزلا عسي المقام بالمقيم يليق.. كل سنة وانتى طيبة"
وسيخضع أحمد عادل عبد المنعم لكشف طبي لتحديد حجم اصابته ما بين شد في العضلة الامامية أو تمزق ، حيث خضع اللاعب لعلاج مكثف وتأهيل باعتبار ان الاشعة اثبتت تعرضه لشد في العضلة الامامية، الا ان اللاعب لا يزال يعاني الام في العضلة الامامية مما جعل الجهاز الطبي بقيادة امين رفعت يقرر خضوع احمد عادل لاشعة جديدة وكشف طبي أكثر تخصصا في العضلة الامامية لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.
ويدخل فريق المقاصة معسكر مغلق تتخلله مباراتين وديتين امام كل من المصري والإسماعيلي في ختام استعدادات المقاصة لاستئناف الدوري.
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