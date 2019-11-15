شكرا لقرائتكم راحة سلبية فى الزمالك بعد سباعية الأميرية الودية أمس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد خوض الفريق لمباراة الأميرية الودية بالأمس ، منح الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، راحة للاعبين من التدريبات الجماعية اليوم بعد المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بسبعة أهداف مقابل هدف

ويستأنف الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، تدريباته غداً السبت، على ملعب النادى الأبيض، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز ولقاء إنبى المقرر له يوم 25 نوفمبر الجارى.

ويخوض الزمالك مباراة ودية يوم الاثنين المقبل أمام حرس الحدود كأخر بروفة قبل استئناف الدورى حيث سيواجه الفريق الأبيض نظيره إنبى ثم سيواجه مازيمبى الكونغولى، يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.