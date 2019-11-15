شكرا لقرائتكم نجم طلائع الجيش يكشف أسباب فشل انتقاله للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مهند لاشين لاعب خط وسط طلائع الجيش حقيقة فشل صفقة انتقاله للنادى الاسماعيلى وطموحاته خلال الفترة المقبلة فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "مغالاة بيراميدز فى طلباته المادية وقتها دفع إدارة الاسماعيلى للتراجع عن إتمام الصفقة فى اللحظات الأخيرة رغم إقتناع المسئولين بقدراتى الفنية والبدنية ورغبتهم فى عودتى لصفوف الدراويش"

وعن أسباب تراجع نتائج الطلائع هذا الموسم علق مهند لاشين: " واجهنا سوء حظ فى بداية المسابقة ولكننا عازمون على تصحيح الاوضاع فى الفترة المقبلة بعد لعب المباريات المؤجلة والفوز بها"

يعتبر مهند لاشين الثنائى حسام غالى وحسنى عبد ربه مثله الأعلى فى الكرة المصرية، وعن الكابيتانو يقول، "حسام غالى لاعب كبير وهو قدوة لى، ومثل أعلى".

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وبدأ مهند لاشين مشواره مع الكرة داخل قلعة الدراويش من سن الثامنة حتى موسم 2015-2016، ولعب لمدة موسمين للفريق الأول، إلا أنه لم يشارك فى المباريات الرسمية حتى رحل للأسيوطى

يثق مهند لاشين فى قدرته على تمثيل الفراعنة فى الفترة المقبلة قائلا، "أثق أننى سأكون لاعبا أساسيا فى صفوف الفراعنة يوما ما".