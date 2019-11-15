شكرا لقرائتكم نجم طلائع الجيش يكشف أسباب فشل انتقاله للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعن أسباب تراجع نتائج الطلائع هذا الموسم علق مهند لاشين: " واجهنا سوء حظ فى بداية المسابقة ولكننا عازمون على تصحيح الاوضاع فى الفترة المقبلة بعد لعب المباريات المؤجلة والفوز بها"
وبدأ مهند لاشين مشواره مع الكرة داخل قلعة الدراويش من سن الثامنة حتى موسم 2015-2016، ولعب لمدة موسمين للفريق الأول، إلا أنه لم يشارك فى المباريات الرسمية حتى رحل للأسيوطى
يثق مهند لاشين فى قدرته على تمثيل الفراعنة فى الفترة المقبلة قائلا، "أثق أننى سأكون لاعبا أساسيا فى صفوف الفراعنة يوما ما".
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