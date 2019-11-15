شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد أحمد جمعة عن رحلة المنتخب لجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصيب احمد جمعه مهاجم منتخبنا الوطني في الركبة خلال مران المنتخب الصباحي اليوم ، وذلك من خلال كرة مشتركة مع أحد زملائه غادر علي أثرها المعسكر.
وبعد إصابته لن يتكمن جمعة من السفر مع الفريق لرحلة لجزر القمر للخضوع للفحوصات الطبية وإجراء أشعة لتحديد إصابته بعد التنسيق بين الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب والجهاز الطبي لنادي المصري
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