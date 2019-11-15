شكرا لقرائتكم إكرامى: مصر لم تحضر أمام كينيا.. وكفاية مجاملات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": مافتكرش اننا لعبنا، مباراة الأمس كانت الأسوأ للمنتخب، كفاية مجاملات، كنا سيئين داخل الملعب وخارجه ويجب تدارك الأخطاء قبل الدخول في المرحلة الحرجة.

أضاف وحش أفريقيا: يجب أن يكون المدير الفني للمنتخب على درجة كبيرة من الوعي وقادر على تغيير الطريقة الفنية خلال المباراة وألا نعلق أخطاءنا على شماعات غير حقيقية، هؤلاء اللاعبين هم الذين تأهلوا لمونديال روسيا لماذا نتحدث الآن عن ضعف الامكانيات وهذه القماشة المتاحة في الاختيارات الفنية.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في مجموعته بعد التعادل أمام كينيا بنتيجة 1/1، في الوقت الذي فاز فيه منتخب جزر القمر على نظيره توجو بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.