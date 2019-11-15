شكرا لقرائتكم إكرامى: مصر لم تحضر أمام كينيا.. وكفاية مجاملات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف وحش أفريقيا: يجب أن يكون المدير الفني للمنتخب على درجة كبيرة من الوعي وقادر على تغيير الطريقة الفنية خلال المباراة وألا نعلق أخطاءنا على شماعات غير حقيقية، هؤلاء اللاعبين هم الذين تأهلوا لمونديال روسيا لماذا نتحدث الآن عن ضعف الامكانيات وهذه القماشة المتاحة في الاختيارات الفنية.
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