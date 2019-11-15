شكرا لقرائتكم ديانج ينتظم فى تدريبات الأهلى غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم المالي أليو ديانج لاعب وسط الاهلى في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد رادس.