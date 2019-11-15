شكرا لقرائتكم موعد مباراة مصر وجزر القمر فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير بعثة منتخب مصر بعد قليل إلى مورونى عاصمة جزر القمر، استعدادا لخوض المباراة المرتقبة، وكان المنتخب تعادل مع كينيا أمس فى ضربة البداية بهدف لكل فريق، ويواجه منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، نظيره جزر القمر فى الثالثة عصر الإثنين المقبل، فى الجولة الثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون. وتضم بعثة الفريق 23 لاعبا بعد استبعاد أحمد جمعة مهاجم المصرى للإصابة فى المران الأخير قبل السفر وهم: محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى)،محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى)، أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله)، أيمن أشرف "الأهلي" وكريم طارق "الطلائع"، وأحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد الننى (بشكتاش التركي)، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى)، ومحمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى). ويترأس البعثة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، بعدما اعتذر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة البعثة، نظرا لانشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.

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