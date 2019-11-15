شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس عن بقاء رمضان صبحى فى الأهلي: أتمنى استكمال مسيرة صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عماد النحاس ، المدير الفنى لنادى المقاولون العرب، على تألق رمضان صبحى لاعب وسط النادى الأهلى مع منتخب مصر الأولمبي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة المقامة حالياً فى مصر حتى 22 نوفمبر الجارى.

وقال النحاس، فى تصريحات خاصة، رمضان استعاد الكثير من مستواه مع المنتخب وتطور فنياً بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، وبقاؤه مع النادى الأهلى فى الفترة المقبلة أو رحيله هو قراره الشخصى والأهلى بيته وأكبر ناد فى الشرق الأوسط، ولكن أتمنى أن يكمل صبحى مسيرة محمد صلاح ويعود للاحتراف حتى يستفيد منه المنتخب بشكل أكبر.

وعن مبلغ الـ 7 ملايين إسترلينى الذى طلبه هدرسفيلد الإنجليزى فى بيع رمضن صبحي، قال النحاس، "الأرقام لم تعد صادمة فى الدورى المصرى، خاصة بعد الموسم الماضى الذى شهد الكثير من الأرقام الكبيرة فى عملية بيع وشراء اللاعبين، وإذا كان الأهلى يحتاج لوجود رمضان فلن تمثل القيمة المادية عائقاً لاستعادة اللاعب".

كان منتخب الفراعنة قد نجح فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حقق الفراعنة الصغار العلامة الكاملة فى دور المجموعات بالفوز على مالى 1/0، ثم غانا 3/2، وأخيراً الكاميرون 2/1.