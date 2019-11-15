ميتشو يمنح اللاعبين "إجازة" بعد سباعية الأميرية قبل آخر بروفة ودية

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ويستأنف الزمالك بقيادة الصربى ميتشو تدريباته غداً، السبت، على ملعب النادى الأبيض، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز ولقاء إنبى المقرر له يوم 25 نوفمبر الجارى.
ويخوض الزمالك مباراة ودية الاثنين المقبل أمام حرس الحدود كآخر بروفة قبل استئناف الدورى، حيث سيواجه الفريق الأبيض نظيره إنبى ثم سيواجه مازيمبى الكونغولى يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
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