شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يمنح اللاعبين "إجازة" بعد سباعية الأميرية قبل آخر بروفة ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الصربى ميتشو ، المدير الفنى للزمالك، راحة للاعبين من التدريبات الجماعية اليوم، الجمعة، بعد خوض الفريق لمباراة الأميرية الودية بالأمس والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بسبعة أهداف مقابل هدف.

ويستأنف الزمالك بقيادة الصربى ميتشو تدريباته غداً، السبت، على ملعب النادى الأبيض، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز ولقاء إنبى المقرر له يوم 25 نوفمبر الجارى.

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ويخوض الزمالك مباراة ودية الاثنين المقبل أمام حرس الحدود كآخر بروفة قبل استئناف الدورى، حيث سيواجه الفريق الأبيض نظيره إنبى ثم سيواجه مازيمبى الكونغولى يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.