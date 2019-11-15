شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد أحمد جمعة من معسكر المنتخب بسبب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد جمعه ، مهاجم المنتخب الوطنى، لإصابة فى الركبة خلال مران المنتخب الصباحى اليوم بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه غادر على إثرها المعسكر، ولن يتمكن من السفر مع الفريق لرحلة لجزر القمر. ويخضع أحمد جمعة للفحوصات الطبية وإجراء أشعة لتحديد إصابته بعد التنسيق بين الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب والجهاز الطبى لنادى المصرى. وشارك أحمد جمعة بديلا فى لقاء المنتخب الوطنى أمام كينيا مساء أمس ببرج العرب فى أولى مباريات الفراعنة بتصفيات امم أفريقيا 2021 بالكاميرون والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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