شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى عن التعادل مع كينيا: المجاملات السبب.. كان لازم البدرى يكون عنده وعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق إكرامى الشحات، نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، على أداء الفراعنة أمام كينيا والتى تعادل خلالها المنتخب الوطني بهدف لمثله فى أولى منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وقال إكرامى، فى تصريحات خاصة، "مافتكرش إننا لعبنا، مباراة الأمس كانت الأسوأ للمنتخب، كفاية مجاملات، كنا سيئين داخل الملعب وخارجه، ويجب تدارك الأخطاء قبل الدخول فى المرحلة الحرجة.

وأضاف "وحش أفريقيا"، يجب أن يكون المدير الفنى للمنتخب على درجة كبيرة من الوعى وقادر على تغيير الطريقة الفنية خلال المباراة وألا نعلق أخطاءنا على شماعات غير حقيقية، هؤلاء اللاعبون هم الذين تأهلوا لمونديال روسيا لماذا نتحدث الآن عن ضعف الإمكانيات وهذه القماشة المتاحة فى الاختيارات الفنية.

ويحتل المنتخب الوطنى المركز الثالث فى مجموعته بعد التعادل أمام كينيا بنتيجة 1/1، فى الوقت الذى فاز فيه منتخب جزر القمر على نظيره توجو بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة.