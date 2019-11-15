شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى لـ سوبر كورة: محمود علاء أحسن مدافع فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد علاء، مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش، أن الإصابة عطلت مشواره مع فريقه الجديد.

وقال أحمد علاء، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، "لم أصل لفورمتى المعهودة مع طلائع الجيش حتى الآن، تعرضت لإصابة عطلتنى ولكن مع عودة الدورى سأكون متواجدا بشكل أساسى مع الفريق".

وعن تولى طارق يحيى مسئولية تدريب الطلائع قال أحمد علاء، "قرار صائب من إدارة الفريق، وجود مدرب مصرى يفهم اللاعبين يسهل كثيراً من مهمة الفريق، فلقد كانت هناك حلقة مفقودة بينا وبين البرازيلى فارياس مدرب الطلائع السابق".

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