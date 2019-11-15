شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين: أعشق الكابيتانو والقيصر.. وهذه أسباب فشل عودتى للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهند لاشين ، لاعب خط وسط طلائع الجيش، حقيقة فشل صفقة انتقاله للنادى الإسماعيلى، وطموحاته خلال الفترة المقبلة.

وقال مهند لاشين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مغالاة الأسيوطى فى طلباته المادية وقتها دفعت إدارة الإسماعيلى للتراجع عن إتمام الصفقة فى اللحظات الأخيرة، رغم اقتناع المسئولين بقدراتى الفنية والبدنية ورغبتهم فى عودتى لصفوف الدراويش".

وبدأ مهند لاشين مشواره مع الكرة داخل قلعة الدراويش من سن الثامنة حتى موسم 2015-2016، ولعب لمدة موسمين للفريق الأول، إلا أنه لم يشارك فى المباريات الرسمية حتى رحل للأسيوطى

وعن أسباب تراجع نتائج الطلائع هذا الموسم علق مهند لاشين، "واجهنا سوء حظ فى بداية المسابقة ولكننا عازمون على تصحيح الأوضاع فى الفترة المقبلة بعد لعب المباريات المؤجلة والفوز بها".

ويعتبر مهند لاشين الثنائى حسام غالى وحسنى عبد ربه مثله الأعلى فى الكرة المصرية، وعن الكابيتانو قال، "حسام غالى لاعب كبير وهو قدوة لى، ومثل أعلى".

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وأكد مهند لاشين ثقته فى قدرته على تمثيل الفراعنة فى الفترة المقبلة قائلا، "أثق أننى سأكون لاعبا أساسيا فى صفوف الفراعنة يوما ما".