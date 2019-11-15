شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى محمد قناص جديد يعانق المجد فى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مصطفى مصطفى محمد يعد استكمالا لمسيرة عماد متعب فى المنتخبات سواء الأولمبية أو الأول، ليكون قناصا جديدا فى صفوف الفراعنة، ونجح لاعب الزمالك فى تقديم أوراق اعتماده للجمهور فى بطولة أمم أفريقيا، وكذلك الجهاز الفنى، وأصبح يعتمد عليه فى مباريات المنتخب الأولمبى وهو ما ظهر من خلال تتويجه بأفضل لاعب فى مباراتى مالى وغانا بالجولتين الأولى الثالثة من البطولة الأفريقية.

مصطفى محمد بدأ مشواره الكروى فى صفوف ناشئى نادى الزمالك قبل أن ينضم لصفوف فريق الداخلية موسم 2016 ثم انتقل بعدها لطنطا عام 2017 قبل أن يلعب فى صفوف طلائع الجيش ويعود مجددًا إلى الزمالك رغم تلقيه أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز.

سجل مصطفى محمد هدف مصر الوحيد فى مرمى مالى وكذلك هدف المنتخب أمام غانا وثنائية فى مرمى الكاميرون.

يرصد الخليج 365 بعض الصور لقناص الفراعنة الجديد..

Advertisements



1



2



3



4



5