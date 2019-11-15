شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه الجونة غداً فى ثانى وديات معسكر القاهرة استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان لمواجهة نظيره الجونة ودياً، غداً السبت، فى اللقاء الودى الثانى لتماسيح النيل بمعسكرهم المقام فى زهراء مدينة نصر، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة المقاولون العرب بعد استئناف مسابقة الدورى العام.

وخسر أسوان أمام المقاصة بنتيجة 2/0 فى أولى وديات أبناء الجنوب بمعسكر القاهرة استعداداً للمقاولون العرب فى الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام.

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ويتخلل معسكر الفريق الأسوانى عدة مباريات بعد لقاء المقاصة، حيث يواجه أسوان فريق الجونة غداً، ثم الزمالك يوم 17، ويختتم تماسيح النيل معسكر القاهرة بمواجهة إف سى مصر يوم 18 من نفس الشهر.

وأكد محمود سماكة، إدارى فريق أسوان، أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.